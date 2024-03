Calcio, la Bagnarese ringrazia l'ex Presidente Domenico Soldano

ac bagnarese

Il neo Presidente, il direttivo, lo staff tecnico e i giocatori dell'ACD Bagnarese 1946 ringraziano Domenico Soldano sia per i rapporti umani instaurati, per l'impegno profuso, per l'infinita disponibilità, per aver tenuto alti i colori biancoazzurri, per essersi messo in gioco, per aver con diligenza guidato un solido gruppo con il buon senso di un padre di famiglia durante questo anno di presidenza. La Società sportiva tutta si sente onorata di averlo avuro al timone.