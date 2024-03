Taverniti - Bagnarese

La Bagnarese affronta il Santa Cristina dell'ex Battista prima del terribile trittico che inizierà la prossima settimana, vince due a zero e guarda al futuro con maggiore consapevolezza. I play off non sono così lontani, mancano ancore tante partite, ma l'imperativo in casa Bagnarese è minimizzare e lavorare con impegno e dedizione.