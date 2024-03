PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIV. Olimpia Bagnara - l'antico faro New Fides Campo 3-0

1 1 bgofcc 03032024 Le ragazze dell'ex giocatore dell'Olimpia maschile, coach Emiliano Portella, affrontano le bagnaresi di coach Nuccio Vitetta al "Palloncino" di Bagnara Calabra. Inizia molto bene la squadra di casa con un 6-0 firmato dai tre aces di Scibilia e l'attacco vincente di Verduci.

A segno Cotroneo due volte, poi Al. Caratozzolo e Pandetta (ace), l'Olimpia risponde con Careri (due aces e un attacco), Scibilia, Verduci e F. Libro per il 16-10. Le biancazzurre vanno sul 24-10 grazie a due attacchi di Verduci e tre battute vincenti di Careri. La stessa numero 33 bagnarese, dalla linea di battuta, chiude il set. Il secondo parziale si apre col muro di Careri e l'attacco di Verduci, poi due aces di Toto e attacco di Cotroneo. Sale in cattedra capitan F. Libro con tre attacchi e due battute vincenti, poi tre aces di Scibilia, uno di Verduci e due punti per Careri, siamo sul 19-11. Due aces di F. Libro, muro e punto di Careri: 24-11. De Leo, con un attacco da sinistra, porta a due i set di vantaggio per l'Olimpia. 5-0 iniziale per le padrone di casa, firmato dall'ace di Scibilia e i punti di Verduci e Careri. D'agostino a segno, ma l'Olimpia ingrana la marcia con due punti di Verduci, ace e punto di Careri, i punti di F. Libro, De Leo e Scibilia, 13-2. Punto di Santagati, poi tre aces e un punto di De Leo, uno per F. Libro, ace di Velardi, siamo sul 24-8. Errore in battuta, ma la chiude il capitano con un attacco da destra.

Olimpia Bagnara - L'antico faro New Fides Campo 3-0 (25-12, 25-11, 25-9)

Olimpia Bagnara: Am. Caratozzolo, Careri, De Leo, Fiorillo, Germanò, A. Libro, F. Libro, Sartiano, Scibilia, Velardi, Verduci. All: N. Vitetta L'antico faro: Bellantone, Al. Caratozzolo, Cassalia, D'Agostino, M. Lofaro, N. Lofaro, Pandetta, Russo, Santagati, Totò, Cutrupi, Cotroneo. All: E. Portella

Vincenzo Laurendi