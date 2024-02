Edmondo Caruso

La Bagnarese affronta il Siderno in casa dopo la bella vittoria in rimonta a Lazzaro. Per i biancazzurri tirrenici l'obiettivo è migliorare la classifica il più possibile, per quelli jonici è ridurre le distanze ed uscire dal pantano dei playout. Ci riesce la Bagnarese e si prende tre punti.