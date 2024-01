Coppa Calabria PSG, medaglia d'argento per lo Sporting Bagnara Femminile Under 15

Ol - BSi conclude col dolce e amaro la partecipazione dello Sporting Bagnara Calcio a 5 femminile alla Coppa Calabria PGS (Polisportive Giovanili Salesiani), in scena a Filadelfia (VV) lo scorso 21 gennaio. L'amaro sta nella sconfitta, maturata per 3-1 nel corso di una bellissima finale, combattuta fino all'ultimo, ma vinta meritatamente dal Sales Styles Soverato. Il dolce è nel comunque ottimo risultato conseguito, perché il secondo posto per una squadra ancora acerba e con infiniti margini di crescita dovrà essere visto come uno speranzoso auspicio per il futuro.

Le ragazze dello Sporting Bagnara subiscono due gol nei primi minuti di gioco, ma reagiscono e accorciano le distanze con Benedetta Ianní. Nel corso del secondo tempo il Sales Styles Soverato gestisce magistralmente il vantaggio nonostante gli sforzi delle rivali, affidandosi anche alla sorte in un paio di occasioni, un palo e un salvataggio sulla linea, ma sono infine infruttuosi gli attacchi di Vanessa Tripodi e Carmela Palumbo, così come le generose sgroppate di Serena Praticò. Allo scadere un altro contropiede porta alla terza rete del Soverato. Davvero pregevole la gestione organizzativa di un evento che ha coinvolto atleti e familiari in diverse competizioni, per una grande giornata di sport e di aggregazione. Si riparte dal campionato per la squadra allenata da Lino Carbone, Gianni Gioffré e Raimondo Cacciola, e da una medaglia d'argento intrisa più di speranza che di (normale) delusione.

Sporting Bagnara Femminile Under 15: Morello Carlotta, Morello Roberta, Palumbo Carmela, Iannì Benedetta, Tripodi Aurora, Praticò Serena, Tripodi Vanessa, Calabrò Rosaria, Carbone Marialuce, Colella Giusy, Palumbo Sofia Carmela, Vindigni Sofia, Tomas Alessia. Staff tecnico: Lino Carbone, Giovanni Gioffrè, Raimondo Cacciola.

Queste, al temine del match le dichiarazioni del Presidente dello Sporting Bagnara, Giuseppina Luppino: Tredici ragazzine, la più piccola ha otto anni, la più grande quattordici. Giocavano in piazza, in spiaggia, ovunque dove si potesse giocare a calcio. Bagnara che sforna atleti in diverse discipline: calcio, basket, pallavolo e molte altre; purtroppo non ci sono strutture, non ci sono spazi, le diverse società fanno fatica a poter supportare questi ragazzi nel tentare di coronare i loro sogni. Ma non si demorde, con quel poco che abbiamo, con tanti sforzi diamo vita a ció che di importante emerge: tredici ragazzine prese per strada oggi giocano a futsal, uno sport che ti insegna disciplina e che ti forgia l'animo, e si conquistano vittorie e soddisfazioni. In qualità di Predidente dello Sporting Bagnara Calcio a 5 ringrazio i miei collaboratori per il lavoro che svolgono sportivamente e umanamente. Grazie anche a Martina Cacciola per averci insegnato che si puó volare in alto giocando a futsal. Due squadre, la femminile under 15 e la maschile serie D calcio a Cinque Figc, che sono il nostro tesoro. A breve alcune convocazioni nella rappresentativa Figc Maschile under 17, nell'attesa ci godiamo loro le nostre splendide ragazze. Un grazie speciale allo chef Rocco Ianní, che ci supporta vestendo le nostre ragazze col main sponsor, Ristorante "Le saie".