PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIV. Olimpia Bagnara, vittoria sulla Checks Pallavolo Palmi per 3-0

1 1 bagpal 21012024 Il sestetto allenato da mister Nuccio Vitetta torna alla vittoria, dopo una partita bruttina e costellata di errori.. Si parte dal 4-2 biancazzurro, firmato dall'attacco di Verduci e l'ace di Careri. Palmesi che pareggiano momentaneamente con la battuta vincente di Colella, ma tanti errori fanno allontanare le padrone di casa.

Ospiti che si riavvicinano con Campitello, Gullo e due aces più attacco di Musicò, ma due battute vincenti di Scibilia e una di De Leo portano al 24-19. Ultime resistenze con i punti di Garzo e Musicò, ma un errore di impostazione condanna le palmesi alla resa per quanto riguarda il primo set. Secondo parziale che comincia dal 3-1 firmato da Scibilia dalla linea di battuta. Due punti per Verduci, uno per F. Libro, un ace di Caratozzolo e due di Careri, per le palmesi solo Garzo: 14-9. Le ragazze di mister Trentinella pareggiano, dopo il colpo di Scibilia, con Campitello che facevano ace, e poi replica portando le neroverdi in vantaggio. Dura poco, perché Scibilia batte in modo vincente, e si giunge al 24-21. Ancora un errore palmese porta al 2-0 nel computo dei set. Nel terzo, le due compagini lottano punto a punto, finché non sale in cattedra Verduci con due ottimi attacchi. Va a segno anche Caratozzolo, poi Gullo dalla linea di battuta. Scibilia appoggia sottorete, ace di Verduci, altro punto di Caratozzolo, 17-6. Garzo a segno, ma anche Careri e due volte Verduci, 24-11. La chiude Verduci con uno attacco dalla seconda linea.

Olimpia Bagnara - Checks Pallavolo Palmi 3-0 (25-22, 25-21, 25-11)

Olimpia Bagnara: A. Libro, Sartiano, F. Libro, Velardi, De Leo, Germanò, Careri, Brunetti, Scibilia, Lombardo, Tripodi, Fiorillo, Caratozzolo, Verduci. All: N. Vitetta

Checks Pallavolo Palmi: Campitello, Colella, Ferraro, Garzo, Gullo, Princi, Riccardi, Riotto, Musicò l. All: F. Trentinella

Arbitro: Giordano di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi