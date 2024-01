CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Villese 5 - 0

1 1 6bagvil 13012024

Buona la prima al "Comunale" per la Bagnarese che apre con una importante vittoria sulla Villese. Subito ghiottissima occasione per Pacheco su gran passaggio di Zagari, ma è troppo morbido davanti ad Attiná, che para. Seconda occasione per il numero 10 biancazzurro, con la difesa neroverde che buca ma Attiná lo anticipa. Gli ospiti provano a farsi vedere al 21' con Scaramozzino che calcia una punizione da distanza siderale ma è semplice bloccare per Pietropaolo. Alla mezz'ora, dopo un'azione corale, Marra prova il tiro che va a fil di palo e fa venire non pochi brividi all'estremo difensore neroverde.