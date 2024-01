Calcio, la Bagnarese inizia l'anno con una sconfitta

ac bagnarese La rivoluzione di Natale non ha prodotto, almeno per il momento, risultati positivi per la Bagnarese del presidente Domenico Soldano, che perde nel primo turno di campionato del nuovo anno con un sonoro 5 a 1 a Campo Calabro contro il Catona. Nonostante gli sforzi della dirigenza con l'arrivo di tanti nuovi calciatori, e l'allontanamento dalla panchina di Mister Francesco Api, la squadra non riesce ad imprimere una svolta al proprio campionato.

Mancano gioco e punti, e sopratutto serve un cambio di marcia per lasciare al più presto la parte bassa della classifica. Il pronto riscatto per i biancoazzurri potrebbe già venire in casa contro la Villese in una partita che nessuna delle due formazioni si può permettere di perdere. A seguire la Classifica, i risultati dell'ultimo turno di campionato e le partire del prossimo turno.

PRIMA CATEGORIA CALABRIA GIRONE D

Bovalinese 36

Africo 32

Taruanova 30

Catona 26

Val Gallico 25

Real Cittanova 24

Gebbione 23

S. Cristina 19

Lazzaro 17

Bagnarese 14

Bovese 14

Campese 9

Villese 8

R. Metropolitana 7

Academy Ardore 7

Siderno 6

RISULTATI

Academy Ardore - S. Cristina 4-1

Africo - Bovese 4-1

Catona - Bagnarese 5-1

Lazzaro - Bovalinese 0-1

Gebbione - Campese 2

Real Cittanova - Siderno 4-2

Villese - Taurinova 1-2

Real Metropolitana - Val Gallico 1-2

PROSSIMO TURNO

Africo - Bovalinese

Bagnarese - Villese

Campese - Real Cittanova

Bovese - Real Metropolitana

S. Cristina - Gebbione

Siderno - Lazzaro

Taurianova - Academy Ardore

Val Gallico - Catona