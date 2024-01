Santi Caratozzolo - Bagnara Calabra

BAGNARA CALABRA - Intervista al campione di biliardo bagnarese Santi Caratozzolo intercettato a Bagnara, sua città natia, dove sta passando qualche giorno di vacanza. Ultima fatica ed ultima vittoria in ordine di tempo per Caratozzolo la vittoria in finale nel 43° Gran Premio di Goriziana che si è tenuto a Saint Vincent.