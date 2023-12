CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Città di Palizzi 2-2

1 1 bagplz 16122023 Pareggio interno, deludente per le aspettative e quanto visto in campo, per la Bagnarese col Palizzi. Pellegrino da subito paura con un tiro da fuori, magari sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Leka da palla inattiva. La Bagnarese, colpita a freddo, prova a reagire, ma il tentativo di Cotroneo viene sventato. E i gialloneri raddoppiano con Merico, abile ad approfittare di un batti e ribatti in area. Dopo un gran tiro da fuori di Ianní respinto da Serra, Petricci insiste e mette in mezzo, Nucera è sfortunato nel rimpallo e fa il più classico degli autogol. Cotroneo segna su assist di Pellegrino, ma l'arbitro ravvisa un offside.

Occasionissima al minuto 39 con Moumen che con una semirovesciata mette in difficoltà Serra, poi Cotroneo non riesce a ribadire in rete dopo una respinta non ottimale. Ancora Moumen, un giro di orologio dopo, non riesce a concludere da pochi metri. Primo tempo che si conclude col vantaggio del Palizzi. Nella seconda frazione, succede poco nel primo quarto d'ora, nonostante i due cambi dei mister. Poi, Castaldo colpisce di testa su cross di Pellegrino, ma è troppo debole. Ma il pari arriva col neoentrato Manglaviti, che colpisce al volo dopo un lancio di Pellegrino. I biancazzurri insistono, Cotroneo sfreccia sulla sinistra e crossa per Pellegrino che con uno gran tiro al volo trova un'ottima risposta da parte di Serra. È ancora il 10 bagnarese a illuminare il match con un tiro al fulmicotone che si stampa sul secondo palo, poi lo sfiora qualche minuto dopo con un tiro rasoterra. Il neoentrato Garoffolo ha l'occasione per mettere la Bagnarese kappaò, ma un incredibile recupero di Spoleti salva tutto.

Bagnarese: El Makni, Barilá (47' Manglaviti), Spoleti, Iannì, Castaldo (90' Zagari), Petricci (66' Libro), Cotroneo, Borghetto (87' Carbone), Moumen, Pellegrino, Bossi. All: F. Api

Città di Palizzi: Serra, Iriti, Zumbo, Bruzzese, Leka, Nucera, Merico, Cuzzilla (89' Garoffolo) , Criseo, Zirilli, Bevilacqua (46' Mafrici).

Arbitro: Fiore di Reggio Calabria

Marcatori: 5' Leka, 16' Merico, 20' aut. Nucera, 64' Manglaviti

Espulsi: 94' Carbone

Vincenzo Laurendi