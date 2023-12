Giuseppe Campora

La Bagnarese prepara al comunale la trasferta di Africo con il consueto impegno. Dopo la vittoria in casa di sabato scorso contro la Bovese l'imperativo per gli uomini di Mister Api è quello di affrontare la seconda della classe per cercare di migliorare la classifica che per ora vede la Bagnarese all'unicesimo posto con 16 punti.