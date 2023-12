Calcio, Terza categoria Calabria girone F: Seles - Scillese 1 - 1

A inizio partita è subito la Scillese ad aprire le danze, facendosi vedere dalle parti di Romeo in diverse occasioni, andando anche in gol con Maccarrone, ma poi annullato per un fallo in mischia inesistente. All'ottavo minuto arriva il gol del vantaggio della Scillese su una punizione di Perina. La partita viene controllata con ordine dai ragazzi del mister Luppino, che continuano a proporsi con azioni ben manovrate, colpendo anche il palo interno con il solito Perina, e con delle belle ripartenze.

Giuseppe Perina

Nel secondo tempo si nota una sterile reazione da parte della Seles con la Scillese che si difende bene e non va mai in affanno. Un legno anche per i locali, che colpiscono la traversa sull'unica indecisione del portiere ospite. Al quarantesimo arriva il pareggio, sugli sviluppi di un calcio di punizione: è il numero 9 Agostino ad inventarsi una rovesciata in area ed insaccare alle spalle dell'incolpevole Calarco. Nei minuti finali, è la Scillese a tentare il tutto per tutto, andando vicino al gol per almeno tre volte; una su una punizione di De Franco, che lambisce la traversa, e due volte con Polimeni, che si vede annullare anche un gol per presunto fuori gioco. A fine gara, mister Luppino dichiara di essere poco soddisfatto per come è stata condotta la parte finale della partita. Sicuramente un punto in classifica guadagnato per la squadra di Gioiosa Jonica.