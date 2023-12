Bagnarese - Bovese 4 - 0, le dichiarazioni post partita di Mister Francesco Api

Bagnarese - Bovese - Mister Api Una buona Bagnarese batte la Bovese senza mai di fatto rischiare nulla. Una partita che ha visto i biancoazzurri molto concentrati e pronti a seguire quanto chiesto loro da Mister Ciccio Api.

Buona la prova sulla destra di Daniel Petricci, così come di tutti gli altri giovani entrati a partita in corso. Ottimo anche quanto fatto vedere nel corso dei 90 minuti da Santo Pellegrino, che ha preso la squadra per mano dettando i tempi di gioco ed illuminando la manovra della Bagnarese che ora deve ritrovare fiducia e continuità di risultati.

Di seguito le parole del Mister alla fine della partita.