PALLAVOLO MASCHILE COPPA SERGIO SORRENTI Olimpia Bagnara - Asd school Volley Taurianova 3-2

Conclusa anche la seconda giornata di coppa Sergio Sorrenti. L'Olimpia recupera Lo Bianco e si ritrova la disponibilità di Versace come secondo libero. Taurianovesi che partono fortissimo con Gallo e Taccone per lo 0-3. Lo Bianco a segno due volte, Molinaro una, ma c'è l'ace e punto di Taccone, punti di Giovinazzo, Iannone e Coluccio, 5-16. Ace per Corigliano e Caia, due punti di Lofaro, tre di Garoffolo, uno di Lo Bianco, ma gli ospiti, coi punti di Iannone e Coluccio, si portano sul 16-24. Punto di Molinaro, ma un errore in attacco regala il primo set agli avversari. Il secondo parte punto a punto con l'ace di Taccone e l'attacco di Iannone da una parte, muro e due attacchi di Garoffolo, due punti di Lofaro e Santucci dall'altra, 11 pari.

Muro e quattro punti di Taccone, due di Giovinazzo, ace di Gallo per i taurianovesi, punti di Garoffolo e Lo Bianco per i bagnaresi, siamo 21-24. Un attacco errato porta a due i set di vantaggio per i ragazzi di coach Idone. Nel terzo parziale, Taccone a segno, ma anche Lofaro tre volte e Garoffolo una per il 6-2. Due punti di Taccone, ma l'Olimpia va sul 18-9 con tre punti di Garoffolo, uno di Lofaro e Ciccone e il muro di Caia. Coluccio va a segno, ma anche due volte Lofaro e una Molinaro per il 24-16. Lofaro la chiude di forza, è 1-2 sul computo dei set. Nel quarto set, avanti gli ospiti con Gallo e Taccone, 2-4. Taccone e Giovinazzo a punti, ma l'Olimpia si porta sul 18-11 con tre punti di Lofaro, due muri e due punti di Garoffolo. Sciocchetti e Zerbonia a segno per i biancorossi, Garoffolo porta i suoi sul 24-16. Un errore in battuta porta al tie-break. Punto per Taccone, i bagnaresi reagiscono con tre punti di Garoffolo e uno di Molinaro, si va al cambio di campo sull'8-5. Giovinazzo e A. Meduri a punto, anche Lofaro e Garoffolo, 14-8. Un errore in battuta condanna i taurianovesi alla sconfitta, mentre L'Olimpia si gode la vittoria, ringraziando anche un superbo Gioffrè in ricezione.

Olimpia Bagnara - Asd school Volley Taurianova 3-2 (18-25, 21-25, 25-16, 25-19, 15-9)

Olimpia Bagnara: Corigliano, Garoffolo, Lofaro, Gioffrè, Ciccone, Macrì, Santucci, Pirrotta, Molinaro, Velardi, Lopresti, Caia, Lo Bianco, Versace. All: A. Versace

Asd school Volley Taurianova: D. Cannatá, S. Cannatá, A. Condina, Gallo, Giovinazzo, Iannone, Meduri, Sciocchetti, Taccone, Zerbonia, Coluccio, D. Condina, R. Scionti, F. Scionti. All: E. Idone

Arbitro: Corda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi