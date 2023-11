PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 16 Olimpia Bagnara - Villa Volley/Cav Gallico 1-3

1 1 16u bagvil 23112023 Esordio per le ragazze di Corigliano/Versace dell'Under 16. Si parte dal 7-5 bagnarese, coi punti di Velardo e l'ace di Martina Tripodi. Per le ospiti, ace di Tramontana. Praticò e due battute vincenti di Tramontana fanno allontanare il sestetto di mister Idone, ma grazie al muro di Velardo e il punto di Lopresto si arriva al 15 pari. Punto di Geria, ma anche ace di Minutolo, 24-21. Un errore in battuta regala il primo set alle ragazze biancazzurre. Nel secondo parziale, 3-6 delle ospiti, dopo l'ace di Ocello e il punto di Lopresto, ci sono le due battute vincenti di Tramontana. Punto di Marta Tripodi, ma c'è anche quello di Imbesi, uno ace di Tramontana e quattro di Catalano, 12-19. Punto di Favasole, ma tre punti di Catalano portano al 14-24. Ace di Minutolo poi la stessa sbaglia la battuta, portando il computo dei set sul pareggio.

Nel terzo set, si parte dalla battuta vincente di Imbesi. Ace di PietroPaolo e punto di Minutolo, 5-3. Le ospiti vanno nuovamente avanti grazie ai due aces di Catalano, ma il muro e punto di Caratozzolo e l'ace di Minutolo portano l'Olimpia sul 10-8. Muro di Caratozzolo e punto del libero Di Stefano, poi blackout che porta al 12-16 per le ospiti. Le biancazzurre provano a recuperare col muro e punto di Velardo, l'ace di PietroPaolo e Ocello oltre al punto di Caratozzolo, ma le ospiti vanno sul 21-24 coi tre punti di Catalano e l'ace di Furfari. Un errore in battuta fa vincere anche il terzo set al Villa Volley/Cav Gallico. Nel quarto parziale, si parte di nuovo dallo 0-2 firmato da Catalano. Ace di Borrello e punto di Minutolo, ma le ospiti vanno sul 7-11 grazie a due aces di Vilardi, uno di Greco e i punti di Catalano e Praticò. Minutolo e Favasole a segno, per le ospiti ace e punto di Greco, siamo sul 16-24. Battuta vincente di Vilardi che vale la vittoria.

Olimpia Bagnara - Villa Volley/Cav Gallico 1-3 (25-22, 17-25, 22-25, 16-25)

Olimpia Bagnara: Favasole, Ocello, Lopresto, Minutolo, PietroPaolo, Di Stefano, Demaio, Marta Tripodi, Caratozzolo, Borrello, Velardo, Martina Tripodi. All: A. Versace/D. Corigliano Villa Volley/Cav Gallico: Berretta, Catalano, Furfari, Geria, Greco, Imbesi, Pizzimenti, Praticò, Tramontana, Vilardi, Votano. All: C. Santacaterina

Vincenzo Laurendi