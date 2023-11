CALCIO La Bagnarese punta sul settore giovanile, ieri in campo i giovanissimi

Giovanissimi Bagnarese

I Giovanissimi dei due allenatori, Rocco Tripodi e Rosario De Marco, escono sconfitti per 1-4 nella disfida coi pari età della Cittanovese. Il gol su rigore dopo un match segnato da tantissimi errori di un giovane arbitro che, demeriti della Bagnarese a parte, ha pesantemente influito sul risultato con un rigore estremamente dubbio (parato dal portiere Davide Foti), un gol in fuorigioco e tanto altro. Mister Tripodi: "qui c'è solo da lavorare duro e andare avanti, sapevamo che i risultati non sarebbero arrivati subito".