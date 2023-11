PALLAVOLO MASCHILE Coppa Sergio Sorrenti, Olimpia Bagnara - Luck Volley RC 3-1

1 1 191123 Olimpialuck Esordio in Coppa Sorrenti per l'Olimpia maschile, che torna dopo qualche anno. Ritorna in campo anche Dario Corigliano, dopo un po' di inattività, essendosi dedicato ad allenare le ragazze. E proprio il palleggiatore bagnarese apre le danze con una "dariata", un tocco morbidissimo fintando il palleggio, come ai bei tempi. Santucci vanno avanti segno per il 3-0. Romeo e Praticò interrompono momentaneamente il cammino dei biancazzurri, chef col muro di Lopresti e il punto di Santucci vanno sul 12-3. C'è quindi la possibilità di vedere un altro gradito ritorno: è quello di Attilio Pirrotta, in veste di palleggiatore. I reggini si rifanno sotto con ace e punto di Capizzi, quelli di Praticò e Iacopino, i padroni di casa rispondono con l'ace di Ciccone e l'attacco di Garoffolo, 18-13.

Capizzi va a segno per gli ospiti, ma l'ace di Caia e il punto di Lopresti portano l'Olimpia sul 24-19. È Caia a chiudere il set con un muro. Nel secondo parziale, si parte con un 6 pari: due volte Capizzi, un punto per Cucè, Romeo e Felicissimo, per i bagnaresi Garoffolo e Velardi. Si allontanano i ragazzi di Pavone con Capizzi e Cucè, ripresi da Garoffolo e Santucci. Ace di Praticò che vale il 10-15, ma Garoffolo, Molinaro e due muri di Lofaro portano al 16 pari. I biancorossi sembrano andare nuovamente avanti, ma un Lofaro dal notevole impatto riporta in vantaggio i bagnaresi. Due aces di Molinaro, Lofaro a segno: 24-21. Lo chiude Santucci con una palla lunga. Terzo set che inizia col muro di Velardi e il punto di Lofaro, per i reggini Romeo per il 4-2. Due volte Garoffolo alla segno, punti per Lofaro e Molinaro, per i reggini Praticò e Capizzi, si va sull'11 pari. Muro e punto di Lofaro, al segno Molinaro, per i reggini due aces di Cucè e due punti di Capizzi, andando avanti sul 16-19. Punto e due muri di Cucè, punto di Romeo per i biancorossi, punti per Garoffolo, Lofaro e ace di Molinaro, 22-24. L'ace e il punto di Garoffolo porta ai vantaggi. Punto di Felicissimo, risponde Lofaro, 26 pari. Due errori in attacco regalano il set ai reggini. Si va al quarto set. Si parte praticamente punto a punto: Praticò per gli ospiti, Lofaro, Molinaro e Garoffolo per i bagnaresi, 6 pari. Corigliano rompe l'equilibrio, poi due punti di Garoffolo, due aces di Caia, punti per Santucci e Lofaro, per i reggini solo Praticò, 20-10. Due aces di Pirrotta, punto di Molinaro, e c'è gloria anche per il giovanissimo Macrì. Un errore in attacco condanna gli ospiti alla sconfitta.

Olimpia Bagnara - Luck Volley RC 3-1 (25-19, 25-21, 26-28, 25-11 )

Olimpia Bagnara: Corigliano, Garoffolo, Lofaro, Gioffrè, Ciccone, Macrì, Santucci, Pirrotta, Molinaro, Velardi, Lopresti, Caia. All: A. Versace

Luck Volley RC: Cucè, Fortugno, Capizzi, De Stefano, Felicissimo, Romeo, Praticò, Lagamba, Marateia, Iacopino, Calabrò, Laganá, Zagami. All: F. Pavone

Arbitro: Giordano di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi