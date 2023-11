Calcio, Scillese: Colpo grosso del vice presidente Catalano

Nell'attesa di sapere con chi giocherà la prima partita di campionato, prevista per domenica 26 novembre, continua la campagna di rafforzamento della Scillese. Nelle scorse ore c'è stato l'accordo del vice presidente Catalano con il bomber Francesco Polimeni, calciatore di indubbia qualità, ormai avanti nell'età ma prontissimo a mettersi in pista per il progetto della squadra del presidente Luciano Cardillo. Trattativa alquanto travagliata ma portata avanti con successo da parte del neo vice presidente Francesco Catalano.

Oltre all'arrivo, in maglia bianco azzurra, di Massimo De Franco, si devono registrare gli innesti dei portieri Antonio Calarco e Giovanni Crico, dell'esterno Cesare De Luca e il grande ritorno di Peppe Perina. <<Possiamo dire - afferma Catalano - che la compagine guidata da mister Luppino è ormai pronta ai nastri di partenza per poter dire la sua in questo campionato. A Ciccio Polimeni e a tutti gli altri in bocca al lupo e buon divertimento>>.