Mimmo Soldano, "soddisfatto per questa vittoria, ma la Bagnarese deve ambire a traguardi più ambiziosi"

Soldano - Presidente Bagnarese BAGNARA CALABRA - C'è grande soddisfazione in tutte le componenti della Bagnarese per l'importante vittoria di ieri contro il Taurianova. Una partita sofferta e combattuta, ma che alla fine la formazione guidata da Mister Francesco Api è riuscita a vincere portando a casa un risultato di prestigio, contro una squadra che punta decisamente alla vittoria finale del campionato.

Una risultato che dà alla squadra consapevolezza dei propri mezzi e che infonde in tutto l'ambiente fiducia per il prosieguo del campionato, e soprattutto porta alla Bagnarese tre punti fondamentali ed importanti sia per il morale che per la classifica. Ad esternare la gioia e la soddisfazione di tutta la dirigenza della Bagnarese è il presidente Mimmo Soldano che anche nei momenti difficili, non ha mai mancato di dare il proprio sostegno alla squadra e al Mister. (Car. Trip)

Le parole del Presidente della Bagnarese Mimmo Soldano a fine partita

Il Commento dei due allenatori