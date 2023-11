CALCIO Prima Categoria, colpaccio della Bagnarese che vince 1 - 0 contro il Taurianova

1 1 7bagtaur11112023 Il primo match del terribile ciclo che continuerà con Bovalinese e Val Gallico termina col colpaccio biancazzurro. Formazione rivoluzionata ancora una volta, con Barbaro a centrocampo e il ritorno di capitan Ianní. Il primo scossone al 24' con Alampi che sparacchia alto davanti alla porta. Nuova occasione al 28' con Viola che trova Castaldo davanti alla linea di porta.

Al minuto 35 nuovo salvataggio sulla linea da parte di Borghetto. Primo tempo che si conclude col risultato ad occhiali. Nella seconda frazione, dopo nemmeno un giro di orologio c'è il tiro di Vizzari, ma Ienuso, con un bel colpo di reni, respinge il pallone calciato con discreta potenza. Occasione anche per i biancazzurri con Barbaro e Borghetto che assistono Cotroneo, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Summa. Germanò si invola in porta e viene travolto da Sinopoli, ma per il signor Meduri è solo angolo. Mister Api si affida alla trazione anteriore, ma è un difensore a sbloccarla: calcio di punizione di Pellegrino, Castaldo svetta su tutti e insacca il gol del vantaggio, in zona Cesarini. Il Taurianova prova a raggiungere il pari ma è Santo Pellegrino che, con un gran tiro da centrocampo, sfiora il raddoppio. Termina così, con i tre punti per i biancazzurri che salgono a quota 10.

Bagnarese: Ienuso, Battista, Spoleti, Iannì, Castaldo, Tripodi (67' Manglaviti), Cotroneo, Borghetto (87' Petricci), Barbaro (75' Carbone), Barrese (64' Germanò), Pellegrino. All: F. Api Taurianova Academy: Sinopoli, Sainato, Rettura (64' Monterosso) , Bertucci, Al. Crocitti, A. Ursida, Spirlí, Vizzari (55' F. Crocitti) , Deleo, Viola, Alampi. All: M. Coppola Arbitro: Meduri di Reggio Calabria Marcatori: 91' Castaldo

Vincenzo Laurendi