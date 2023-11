BAGNARA CALABRA La Bagnarese prepara la partita contro il Taurianova, parla Mister Francesco Api

Bagnarese - Mister Francesco Api

Bagnarese concentrata e cosciente che deve dare il massimo sabato al comunale di Bagnara Calabra contro la Taurianovese. Una partita non facile che apre una fase con sfide difficili e compagini da affrontare che occupano i primi posti in classifica. Tutti coscienti, squadra e dirigenza, che bisogna fare qualcosa in più per tirarsi fuori da una situazione inimmaginabile ad inizio campionato. Primo appuntamento quindi sabato contro una squadra temibile ed organizzata, e che punta decisamente al salto di categoria. Tocca alla Bagnarese adesso dare le risposte che tutto l'ambiente attende.