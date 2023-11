PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIV. Olimpia Bagnara - Checks Pallavolo Palmi 3-0

1 1 bagpal05112023 Esordio casalingo per l'Olimpia femminile che perde tante veterane e si ripropone, in Prima Divisione, con una formazione quasi tutta nuova. Le biancazzurre partono benissimo con un perentorio 7-0 firmato dai tre aces di capitan Libro e i quattro attacchi centrali di Careri.

Due aces di Ferraro, uno per Gullo, punto di Colella per le palmesi, due aces per Gioffrè, punto e ace di Brunetti, punti per De Leo, Libro, Germanò e Careri, siamo sul 20-10. Tre punti di Gullo e un ace e punto di Riotto concedono alle ospiti di recuperare, ma la rincorsa viene stoppata da Brunetti. Ultimi tentativi per il sestetto di coach Trentinella, ma un errore in battuta chiude il primo set. Secondo set che parte col 3-1 palmese firmato da Ferraro, ma vengono fermate dal punto e due aces di Careri e l'attacco vincente di Brunetti. Ace e punto di Gullo, punto e ace per Ferraro, la Checks torna in vantaggio ma pareggia Gioffrè. Punti per Colella da una parte e De Leo dall'altra, 15 pari. Va a segno Ferraro, ma ci sono anche tre aces di Brunetti. Due punti per Colella, ace di Garzo, ma c'è Careri per il 24-20. Un fallo a rete porta a due i set di vantaggio dell'Olimpia. Il terzo parziale inizia con due punti di Brunetti e un ace di Careri, ma troppi errori e l'ace di Ferraro conducono al 6 pari. Vantaggio palmese con Gullo e l'ace di Garzo, due punti di Careri, un punto, un ace e un muro di Brunetti portano al 19-12. Campitello (2) e Ferraro (due aces e attacco) a segno, ace di Brunetti, 24-19 per le biancazzurre. La chiude Careri con un attacco centrale.

Termina così l'esordio delle ragazze del duo Corigliano/Versace, in attesa della prima partita dell'under 18 femminile e il ritorno della maschile, con in campo una presenza graditissima e inaspettata.

Olimpia Bagnara - Checks Pallavolo Palmi 3-0 (25-17, 25-20, 25-20)

Olimpia Bagnara: Gioffrè, Libro, Velardi, De Leo, Germanò, Careri, Brunetti, PietroPaolo, Scibilia, Di Stefano, Tripodi, Fiorillo, Verduci. All: A. Versace

Checks Pallavolo Palmi: Campitello, Colella, Ferraro, Garzo, Gullo, Princi, Riccardi, Riotto. All: F. Trentinella

Arbitro: Crucitti di Reggio Calabria - Russo di Villa San Giovanni

Vincenzo Laurendi