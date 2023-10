Coppa Calabria PGS: le Under 15 dello Sporting Bagnara passano il primo turno

Under 15 - BagnaraDopo un sospirato, a causa delle tante occasioni sprecate, pareggio (5-5), conseguito nella gara d’andata disputata al “Palloncino” di Bagnara Calabra lo scorso 21 ottobre, le ragazze under 15 dello Sporting Bagnara Calcio a 5 espugnano il “Santoro” di Villa San Giovanni, battendo 5-2 l’ottimo ADS Xsenium nel corso dell’avvincente partita di ritorno, giocatasi sabato 28 ottobre.

Parte bene lo Sporting Bagnara con la rete iniziale del capitano Roberta Morello, subendo poi la reazione d’orgoglio delle padrone di casa, che prima pareggiano e poi si portano sul 2-1. Nella ripresa però risale in cattedra la compagine bagnarese con Vanessa Tripodi, autrice di una doppietta, ancora con R. Morello (gemella dell’ottimo portiere Carlotta), e con l’agilissima e scattante Benedetta Iannì, fissando il risultato sul 5-2 che gli consente di accedere al secondo turno.Non segna, ma si segnala per l’immensa generosità l’indomita Serena Praticò, così come si sono comportate bene le subentranti Aurora Tripodi, Giusy Colella, Rosaria Calabrò e Marialuce Carbone (classe 2015), chiamate in causa per far respirare le titolari. Molto soddisfatto lo staff tecnico dello Sporting, composto da Lino Carbone, Raimondo Cacciola e Gianni Gioffré, numeroso il pubblico accorso in trasferta, onore alle avversarie che si sono battute fino alla fine.