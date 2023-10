CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Campese 0-0

1 1 04 bagncamp 29102023

Termina in parità il match contro la Campese, dopo una partita bloccata e costellata da errori. Azione bellissima al 7' quando Pellegrino illumina Germanò con uno splendido colpo di tacco, ma viene recuperato proprio all'ultimo. Partita bloccata, in pieno recupero un'altra occasione, ma Pellegrino non riesce ad indirizzare la palla verso lo specchio da punizione.