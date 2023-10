CALCIO Bagnarese, le parole di mister Api in vista del match contro la Campese

1 1 Api mister Bagnarese 26102023 L'allenatore della Bagnarese, Francesco Api, dichiara archiviata la bella vittoria di Siderno e si prepara per la nuova sfida, allo scopo di fare tris: "veniamo da una vittoria meritatissima, in cui non abbiamo rischiato mai niente, abbiamo fatto una prova matura, da grande squadra, come avevo chiesto nello spogliatoio, perché se vedi la squadra locale che da un'ora e mezza già chiusa nello spogliatoio, deve farti presagire la partita che dovrai fare.

È stata una partita maschia, tosta, e noi siamo stati cinici al momento giusto e soprattutto sono contentissimo per te in alcuni momenti della partita siamo stati abili a non perdere il bandolo: in certi frangenti dove la partita si stava incattivendo siamo stati bravi a non perdere la concentrazione e farsi coinvolgere in certe situazioni, uscendo dal match. Era importante vincere e l'abbiamo fatto con merito. Di ciò va dato atto ai ragazzi e li ringrazio, perché anche a Siderno non ho potuto schierare lo stesso 11 della partita col Lazzaro, qualcuno ha giocato fuori ruolo mettendosi a disposizione della squadra. Sono contento per l'amalgama che si sta creando, perché in queste categorie il gruppo è tutto. Sono amareggiato per qualche azione spiacevole a fine match ma che lascia il tempo che trova, le azioni sono di chi le fa e non di chi le riceve. La partita di sabato lascia stiamo preparando nel miglior modo possibile, ho rispetto di tutti, conosco qualche giocatore della Campese e il loro mister, han fatto bene a a Bovalino anche se hanno perso, col Taurianova son stati sconfitti negli ultimi minuti, quindi sono da prendere con le molle. Sono però sicuro che se ci comporteremo da Bagnarese riusciremo a far arrivare in porto il risultato preventivato."

Questi i convocati per sabato: Barbaro Nicolò, Barilá Francesco, Barrese Ruben, Battista Giovanni, Borghetto Tullio, Carbone Francesco, Caruso Simone, Castaldo Stefano, Cotroneo Dario, Demaio Renzo, Familiari Giovanni, Foti Emanuele, Germanò Cesare, Ienuso Giorgio, Libro Emanuel, Pellegrino Santo, Petricci Daniel, PietroPaolo Natale, Romano Diego, Spoleti Michelangelo, Surace Massimo, Tripodi Lorenzo.

Vincenzo Laurendi