Calcio, Prima Categoria Girone D: risultati, classifica, prossimo turno

Bagnarese scesa in campo contro il Lazzaro

Bovalinese prima in classifica a punteggio pieno, tre partite tre vittorie. C'è da recuperare Africo - Catona, non giocata nella prima giornata, e lo si farà oggi pomeriggio. Nel prossimo turno di campionato scontri in alta classifica: Bovalinese - Santa Cristina; Gebbione - Africo. Bagnarese impegnata in trasferta a Siderno.

Risultati terza giornata:

AFRICO - ACADEMY ARDORE 1 - 0

BAGNARESE - LAZZARO 2 - 1

CATONA - BOVALINESE 2 - 3

BOVESE - GEBBIONE 2 - 0

REAL METROPOLITANA - VILLESE 1 - 2

S. CRISTINA - CAMPESE 4 - 1

TAURIANOVA - SIDERNO 5 - 0

VAL GALLICO - REAL CITTANOVA 2 - 0

Classifica

BOVALINESE 9

TAURIANOVA 7

S. CRISTINA 7

VAL GALLICO 6

AFRICO 6

BOVESE 6

GEBBIONE 6

CATONA 3

BAGNARESE 3

REAL CITTANOVA 3

VILLESE 3

ACADEMY ARDORE 3

CAMPESE 3

LAZZARO 1

SIDERNO 1

R. METROPOLITANA 0

Prossimo turno 22 ottobre 2023

ACADEMY ARDORE - REAL METROPOLITANA

BOVALINESE - SANTA CRISTINA

CAMPESE - TAURIANOVA

GEBBIONE - AFRICO

REAL CITTANOVA - BOVESE

SIDERNO - BAGNARESE

VILLESE - CATONA

LAZZARO - VAL GALLICO