CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Lazzaro 2-1

1 1 Bagnarese Lazzaro 14102023 Al terzo tentativo, la Bagnarese di mister Api porta punti a casa, dopo una partita durissima e con molte assenze. La prima occasione capita sui piedi dell'ex Savino, deviato in corner quasi a botta sicura. Poi, al 22' il match si sblocca con Marino che batte una punizione da dietro il centrocampo, Ienuso si lascia ingannare ed è vantaggio biancorosso.

La reazione la prova Pellegrino da calcio piazzato, ma la palla va alta. Sul termine della prima frazione, arriva il pareggio: punizione di Pellegrino respinta a lato, Spoleti rimette al centro e, in solitaria, Germanò insacca. Così, si conclude il primo tempo in parità. Nel secondo, il Lazzaro sfiora il nuovo vantaggio con un'occasione clamorosa: Savino mette in mezzo un pallone Christian sembra senza pretese, ma C. Benedetto è colpevolmente solo. Per fortuna biancazzurra, sparacchia alto da pochi passi. Rischio pauroso al 63' con Araniti che colpisce al volo il suggerimento da calcio di punizione, Ienuso si riscatta deviandola sul palo e dopo la toglie dal centro della porta, sull'azione susseguente i difensori bagnaresi si riparano in angolo. Poi c'è il contropiede biancazzurro, Germanò tira al volo ma Anghelone si supera. Al 73' Pellegrino si procura un rigore, ed è lui stesso a trasformarlo, spiazzando Anghelone. Al 90' viene espulso il portiere Ienuso, a gioco fermo. Il Lazzaro prova a pareggiare, e ci sarebbe riuscito se non ci fosse stato l'intervento davanti alla linea di Spoleti. C'è però il tempo per una straordinaria azione di Pellegrino, respinta dal portiere lazzarese alla Garella. La partita termina così, sono i primi punti per la Bagnarese.

Bagnarese: Ienuso, Castaldo, Spoleti, Barilá, Familiari (59' Libro) , Borghetto (55' Carbone), Battista, L. Tripodi, Pellegrino, Germanò (90' Pietropaolo), Barrese. All: F. Api Lazzaro: Anghelone, Gogidze, Araniti, S. Benedetto (94' Caristo), Festa, Del Popolo (79' Porchi), Battaglia(87' S. Foti), Marino (87' S. Postorino) , Savino (70' Evoli), C. Benedetto, A. Postorino. All: M. De Lorenzo Arbitro: Ciotola di Taurianova Marcatori: 22' Marino, 45' Germanò, 73' Pellegrino rig., Espulsi: 84' Ruggiero (non dal campo), 88' Ienuso

Vincenzo Laurendi