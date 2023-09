Calcio, la Bagnarese si prepara ad affrontare la nuova stagione

Api - Iannì - Denaro BAGNARA CALABRA - Bagnarese ormai impegnata da qualche settimana al comunale della cittadina delle Costa Viola per preparare la nuova stagione che vedrà gli uomini di Mister Francesco Api cimentarsi nel campionato di Prima Categoria Girone D. In questa intervista e dalle parole dell'allenatore traspare tanto entusiamo e tanta voglia di cominciare a sperimentare in partita quanto si sta preparando in questa prima fase della stagione, ma allo stesso tempo la consapevolezza che sarà una torneo difficile ed impegnativo.

Mister Api ce la metterà tutta per non deludere le aspettative dei tifosi, e soprattutto della dirigenza che ha lavorato in questi mesi per mettere a disposizione dell'allenatore un organico di tutto rispetto. Si può parlare di rosa rivoluzionata, tanti i nuovi innesti, ma a difendere i colori biancoazzurri sono rimasti anche alcuni calciatori che conoscono bene l'ambiente e che, così come hanno fatto in passato, daranno anche in questa stagione il massimo per onorare la maglia. Così come ama spesso ripetere Mister Api, "sarà il campo a dare le giuste risposte", e quanto prima toccherà proprio al rettangolo di gioco rivelare se le ambizioni della compagine biancoazzurra saranno confortate dal gioco e soprattutto dai risultati. (car. trip.)