Calcio, Ruben Zagari è un nuovo calciatore del Modena. La soddisfazione della scuola calcio Real Bagnara

Domenico Minutolo e Ruben ZagariLa scuola calcio Real Bagnara annuncia che Ruben Zagari è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. Notizia che chiaramente ha riempito d'orgoglio la scuola calcio Real Bagnara dove Ruben Zagari difensore classe 2007 ha mosso i suoi primi calci calcistici allenato dal mister Gregorio Bruno.

L'approdo dei nostri ragazzi all'interno dei settori giovanili di club professionisti è sempre motivo di grande orgoglio per la nostra scuola calcio ed è la naturale conseguenza di un progetto alle spalle solido e ben costruito dove stiamo crescendo anno dopo anno grazie a tutto lo staff. Volevo esprimere inoltre un sentimento di gratitudine verso la scuola calcio Segato Juve dove c'è una collaborazione di serietà e professionalità, in cui Ruben ha militato nel suo percorso di crescita con il mister Demetrio Cassalia prima di passare poi alla Reggina Calcio. Anni fatti di sacrifici e passione che il ragazzo ha affrontato con grande umiltà. Complimenti al papà e amico Saro e alla famiglia tutta perché dietro di tutto questo ci stanno grandi valori ed eccezionali sacrifici, grazie di aver creduto in me e mi avete accordato la vostra fiducia. Un in bocca al lupo Ruben che sia solo l'inizio di un lungo percorso ricco di soddisfazioni! Ad maiora semper. Ringraziamo il Modena F.C, che ha creduto nelle doti del ragazzo.

Domenico Minutlo - Real Bagnara