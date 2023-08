Si è conclusa a Bagnara Calabra la II edizione del Memorial Rocco Luppino

Memrial Rocco LuppinoSi è conclusa la II edizione del Memorial Rocco Luppino. La Famiglia Luppino/Cacciola e lo Staff Sporting Bagnara ci tenevano nuovamente a ringraziare quanti hanno preso parte a questo evento nel ricordo di Rocco.

<<Un grazie a tutte le squadre femminili e maschili che hanno partecipato e hanno dato vita ad un torneo avvincente e corretto dove lo scopo principale era divertirsi e far divertire tutte le persone presenti. Un grazie agli Sponsor: @trillionairebeach2019; calabriapesca; starbus_bysoldano; dalpres; al vecchio teatro; statiola ristorante pastificio; new pub salvador dali; Bar De Forte; ottica fazzalari alessandro. All’amministrazione per aver patrocinato l’evento nelle vesti dell’Assessore allo Sport Paolo Gramuglia. Alle madrine della serata Tina Tripodi e Maria Carmela Tripodi, e ai dottori della Croce Rossa Italiana Dott.Guglielmo Nappi e Dott. Vittorio Calogero per l’assistenza e le cure prestate. Complimenti alle squadre vincitrici e arrivederci alla prossima edizione>>.

