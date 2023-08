Pasquale Sanzullo si conferma campione alla 59^ Traversata dello Stretto

59 Traversata dello Stretto - la volata finale con Sanzullo leggermente più avanti rispetto a Occhipinti e Ilario Nonostante la pioggia, il vento o altre complicazioni, la Traversata dello Stretto è sempre lì presente nella storia di Villa San Giovani e dello sport italiano perchè solo una cosa è certa: l'emozione unica. La 59esima edizione della grande classica di nuoto di fondo è andata in scena, culminando nell'adrenalinica vittoria di Pasquale Sanzullo, arrivato a staccare solo nei metri finali i due inseguitori Occhipinti e Ilario dopo una volata avvincente e sportivamente spettacolare.

Un trionfo accompagnato da un festante e numeroso pubblico, accorso in massa alla Marina dello Stretto e sul rinnovato Lungomare di Villa. Incredibile anche la prova di Silvia Ciccarella, vincitrice tra le donne e arrivata non così tanto distante dai primissimi uomini. Entrambi i campioni, immensamente soddisfatti dell'impresa compiuta, appartengono alla squadra dei Carabinieri, gruppo solido capace di imporsi in vetta. Più che bene anche le Fiamme Oro con i due nuotatori a far compagnia a Sanzullo sul podio. Tra i master altra grande conferma: Mauro Gully della Trirock Asd. La giornata è partita non certo con i migliori auspici. Fin dalle 8 una pioggia battente e a tratti copiosa lasciava perplessi tutti i presenti alla Marina dello Stretto. Si paventava un percorso alternativo, che avrebbe snaturato la gara. Il destino, però, ha a cuore la Traversata e se ne è avuta la prova. Le nuvole pian piano a scomparire e un sole a baciare lo Stretto. Finalmente si parte e, arrivati a Capo Peloro, alle 11:36 viene dato il via alla gara. Sanzullo vince con un ottimo tempo di 56 minuti e 33 secondi, alzando l’ambito trofeo “Mimmo Chirico” e assestando il suo terzo trionfo alla Traversata. La sua prima volta nel 2019, poi due di fila l'anno scorso e l'attuale conferma. La tripletta lo avvicina velocemente a suo fratello Mario che di grandi classiche ne ha vinte cinque di fila. La speranza di entrambi è di potersi sfidare in acqua e la 60esima edizione potrebbe anche ospitare l'interessante scontro sportivo. Il sogno di Silvia Ciccarella invece, giunta a Villa con il tempo di 1 ora 1 minuto e 24 secondi è quello di essere la prima donna a vincere in assoluto la Traversata dello Stretto. Battere gli uomini per lei non è affatto impossibile e vista la giovane età ed il talento cristallino siamo sicuri che ci proverà con ancora più grinta. Le dichiarazioni Preso fiato e realizzato di aver compiuto una prestazione da campioni veri, i due vincitori Sanzullo e Ciccarella hanno espresso la propria emozione in una speciale intervista doppia, uniti dalla stessa squadra dei Carabinieri e rilasciata ai canali social ufficiali della Traversata dello Stretto. "Fare lo Stretto di Messina – ha detto Silvia Ciccarella - è un'emozione unica già quando prendi la barca per andare a Messina. Quando ti butti e sei lì da sola con correnti e onde ti senti in mezzo al mare. Una donna può farcela a vincerla in assoluto perchè è molto importante la corrente. Se si trova il barcaiolo con una buona esperienza possiamo battere i maschi." "C'erano due ragazzi delle Fiamme Oro tosti, l'abbiamo risolta negli ultimi 200 metri – dichiara invece Pasquale Sanzullo - che mai come quest'anno è davvero presente, si stene il loro amore e aiuta noi atleti a concludere, nonostante la stanchezza, questa bellissima Traversata. La differenza l'ha fatta la voglie di vincere e l'attenzione alla testa e quindi anche al dettaglio. La 60esima con mio fratello Mario? In un futuro non lontano si potrà farla insieme, in acqua siamo avversari." A fine gara è intervento anche il presidente del Centro Nuoto Villa. Così Mimmo Pellegrino: "Quest'anno è stata una scarica di adrenalina prima della partenza perchè pensavamo di non riuscirci. Bravi a tutti quelli che abbiamo organizzato questo evento. Tutto quello che si vede a Villa non si vede praticamente mai. 60esima? Qualche novità l'abbiamo già in mente. Ci stiamo lavorando. Non sarà un punto di arrivo, ma solo un giro di boa. Noi abbiamo un elemento d'eccezione per lo sport che è lo Stretto perchè è tutto completamente diverso da qualsiasi altra parte del mondo. Quando riusciremo a capire questo, sarà un volano per migliorare le cose. Alcuni atleti sono stati convocati per il preolimpico a Parigi dalla Nazionale italiana e non sono potuti venire qui, li abbiamo sentiti ed erano rammaricati: questa è la Traversata dello Stretto!”

I principali podi Assoluti 1. Pasquale Sanzullo (CS. Carabinieri) 56’33,03 2. Alessio Occhipinti (GS. Fiamme Oro) 56’33,05 3. Giuseppe Ilario (GS. Fiamme Oro) 56’38,08 Agonisti femmine 1. Silvia Ciccarella (CS. Carabinieri) 1h01’24 2. Giorgia Di Mario (SwimBlu Asd) 1h10’43 3. Maddalena Difonzio (Rainade Cssd) 1h10’48 Master maschi 1. Mauro Gully (Trirock Asd) 1h07’19 2. Davide Lo Presti (Lerici Nuoto Master Asd) 1h11’04 3. Massimo Grisenti (Buonconsiglio Nuoto) 1h14’30