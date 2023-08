Calcio a 5, dal 3 al 5 agosto a Bagnara Calabra il memorial "Rocco Luppino"

Memorial Rocco Luppino - Bagnara Calabra Dal 3 al 5 agosto si svolgerà al Palloncino Comunale di Bagnara Calabra il secondo Memorial "Rocco Luppino", patrocinato dall'Assessorato allo Sport. La prima edizione si è svolta nel 2019 e riprenderà quest'anno dopo essere stata sospesa a causa della pandemia. Le squadre che prenderanno parte, nella disciplina del calcio a 5, saranno 12: sei maschili e sei femminili.

Rocco è stato sempre vicino a questo sport, seguendo la squadra locale e Martina Cacciola, trainer dello Sporting Bagnara; inoltre, ha militato nella Bagnarese negli anni Settanta, continuando per tutta la sua vita ad essere sempre molto vicino ai giovani, sia quando lavorava all'edicola, sia quando lavorava a scuola. La sua famiglia lo omaggia con questo Memorial, perché nessuno va via per sempre, ma tutti tornano da noi in un ricordo, in un pensiero, in un sogno.

Red