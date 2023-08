Slalom automobilistico Santo Stefano - Mannoli, fuoco alle polveri, lo spettacolo sta per iniziare

Santo Stefano Mannoli -Non si è ancora spento l’eco della bellissima edizione di quest’anno della Santo Stefano-Gambarie, che è già tempo di fare rombare nuovamente i motori in Aspromonte. Sabato 12 e domenica 13 agosto, infatti, si disputerà la dodicesima edizione dello slalom Santo Stefano-Mannoli, sul primo tratto del bellissimo percorso della cronoscalata.

Per quest’anno la Scuderia Aspromonte, compagine organizzativa della gara, ha previsto di omaggiare a tutti i partecipanti la tassa di iscrizione, per festeggiare degnamente il 70esimo anniversario della sua fondazione, ricorrenza che fa del motor team reggino il più antico ancora in attività in tutta Italia. Il presidente Lello Pirino e il deputato Francesco Cannizzaro, tra i fattivo promotori dell’evento, hanno creduto fortemente in questa lodevole iniziativa di sostegno ai piloti, che cade proprio in un periodo economicamente difficile per gli stessi.

Sabato sera, inoltre, piloti e appassionati potranno assistere nella piazza di Mannoli al concerto di Demo Morselli e Francesco Grillo, evento inserito nell’ambito della DeaFest della Vallata del Gallico. Fuoco alle polveri, lo spettacolo sta per cominciare.

Santo Stefano Mannoli