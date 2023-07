VILLA SAN GIOVANNI - Martedì 1 agosto la presentazione della 59^ Traversata dello Stretto

59 Traversata dello Stretto - Locandina ufficiale Tutto pronto per la grande classica del nuoto di fondo. La gara internazionale in acque libere che impreziosisce l’estate si svolgerà il prossimo 6 agosto, per una Traversata dello Stretto giunta alla sua cinquantanovesima edizione.

La settimana che ci porterà alla competizione sarà aperta, come di consueto, dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo e di tutte le iniziative che faranno da cornice alla manifestazione villese. L’incontro con i media si svolgerà martedì 1 agosto alle ore 10:30 all’interno della struttura della piscina Il Corallo di Villa San Giovanni. Sarà presente l’organizzazione del Centro Nuoto Villa, così da fare il punto sugli ultimi mesi di preparazione, svelare tutte le novità annuali e dare uno sguardo ai possibili protagonisti tra i nuotatori al via in gara.