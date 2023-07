Calcio, Bagnarese: dopo tante conferme, ecco il primo acquisto

Giuseppe Ascrizzi Dopo le conferme di Michelangelo Spoleti, Vincenzo Iannì, Dario Cotroneo, Domenico e Lorenzo Tripodi, Francesco Barilà, e di Moumen Tarik, anche se, per impegni, al comunale lo si è visto poco; e dei giovani Emanuel Libro, Francesco Carbone, Simone Caruso, Francesco Zoccali, Natale Pietropaolo, Diego Romano e Nicolò Barbaro, la Bagnarese mette a segno il primo colpo di mercato. Arriva il centrocampista Giuseppe Ascrizzi.

Dopo le giovanili con l'Interpalmi approda alla Vibonese, per poi giocare in serie D con il Cittanova. Ultima tappa, prima della Bagnarese, la Deliese, squadra con cui ha disputato un campionato di Prima Categoria, e l'anno scorso la promozione. Mister Api punta molto su Ascrizzi, giovane centrocampista dai piedi buoni, per dare fluidità e imprevedibilità al gioco della Bagnarese.

Red