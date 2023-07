ASD Blu Team Nuoto trionfa ai Campionati Regionali Esordienti

nuoto - La squadra di nuoto ASD Blu Team Nuoto, operante presso la Piscina il Corallo di Villa san Giovanni ha ottenuto un incredibile successo ai Campionati Regionali Esordienti, svoltosi presso la piscina comunale di Crotone. Gli atleti della squadra hanno dimostrato una straordinaria determinazione e un talento eccezionale, conquistando risultati di grande prestigio in un evento di spessore regionale.

I giovani nuotatori della ASD Blu Team Nuoto hanno spiccato per la loro eccellenza nelle competizioni, dimostrando una crescita tecnica e un'impressionante maturità emotiva. Durante i due giorni di gare a Crotone, i nostri atleti hanno superato se stessi, affrontando le sfide con grinta e determinazione. Tra gli atleti che si sono distinti particolarmente troviamo Ielo Federica, Girella Bianca, Mesiani Greta, Vicenzino Greta, Calandra Federico, Zimbalatti Giuseppe, Iannì Rosario, Minniti Giuseppe, Desalvo Alessandro e Gangemi Mattia. La loro dedizione e il loro impegno costante hanno portato a risultati straordinari, sia a livello individuale che nelle competizioni a squadre. In particolare, vogliamo sottolineare l'eccezionale performance di Iannì Rosario, che ha raggiunto il primo posto nella gara dei 200 metri stile libero, oltre a conquistare il secondo posto nei 50 metri farfalla e il terzo posto nei 100 metri dorso e 100 metri stile libero.



Inoltre, la squadra ASD Blu Team Nuoto ha dimostrato la propria forza anche nelle staffette. La squadra composta da Zimbalatti, Iannì, Calandra e Gangemi ha conquistato il secondo posto nella staffetta 4x50 metri stile libero, categoria Esordienti B. Nella staffetta 4x50 metri mista, categoria Esordienti B, la squadra formata da Zimbalatti, Calandra, Iannì e Desalvo ha raggiunto un lusinghiero terzo posto. La ASD Blu Team Nuoto desidera ringraziare i genitori degli atleti per il loro sostegno e per i sacrifici che hanno fatto per permettere ai loro figli di dedicarsi a questa disciplina. Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici Alfredo e Luca, che hanno guidato e allenato la squadra con grande passione e professionalità. Senza il loro contributo, questo straordinario successo non sarebbe stato possibile. Invitiamo i media locali a dare risalto a questa straordinaria vittoria della ASD Blu Team Nuoto ai Campionati Regionali Esordienti. Siamo a disposizione per interviste e per fornire ulteriori dettagli e informazioni sulla squadra e sulle gare disputate.