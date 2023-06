Grande soddisfazione in casa Real Bagnara per i risultati della stagione 2022/2023

Real Bagnara - Scuola Calcio Un cammino fantastico quello dei ragazzi di mister Gregorio Bruno, che si conclude con eccellenti risultati. Per la stagione 2022/2023:

1°posto categoria Piccoli campioni 2016/2017 ASC Girone B

1°posto campionato Provinciale

Premio "miglior portiere"Carbone Rocco;

1°posto categoria Pulcini 2012 ASC Girone C

1°posto campionato Provinciale,

Premio "capocannoniere" Gioffrè Francesco;

Premio "miglior portiere"Cimarosa Francesco;

1°posto categoria Pulcini 2013 ASC Girone C

1°posto campionato Provinciale,

Premio "capocannoniere" Cannizzaro Umberto & Musicò Francesco;

Premio "miglior portiere" Zoccali Giuseppe;

Premio "miglior portiere" Categoria primi calci Tripodi Michelangelo.

<<É stata una stagione combattuta fino all’ultima giornata, che ci vede sul podio con la vittoria di ben tre campionati provinciali di tre diverse categorie. Vincere è sempre una bella sensazione, una grande soddisfazione e lo è di più quando è figlia di sacrifici, programmazione, costanza ed umiltà. E nel nostro caso ciò è stato possibile grazie al lavoro eccellente dei nostri allenatori dei portieri Fabio Furfaro e Rocco Zoccali, del mister Taverniti Antonio, Campora Giuseppe e Demarco Rosario, oltre che del nostro insostituibile mister Gregorio Bruno al quale vanno gli apprezzamenti da parte di tutta la società, dei ragazzi e delle loro famiglie, per i risultati raggiunti, per la sua professionalità ma soprattutto per i valori e la serenità che ha saputo trasmettere ai ragazzi in tutti questi anni.

Fondamentale e preziosa è stata la collaborazione con Medical fitness di Mimmo Minutolo per il benessere dei ragazzi ai quali va il nostro grazie più grande per le emozioni che ci regalano. La società Real Bagnara con orgoglio rappresenta un'efficiente realtà calciatica sia a livello locale che provinciale, una realtà che con lavoro e umiltà guarda avanti per realizzare ogni giorno ciò in cui crede, favorire il benessere dei ragazzi grazie alla magia di uno sport chiamato calcio! Un sentito ringraziamento va senz'altro a tutti i genitori per il sostegno e la fiducia che ogni anno ripongono in noi. Siamo una grande famiglia, una squadra fortissima. Forza Real Bagnara!