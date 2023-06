Calcio, Francesco Api è il nuovo allenatore della Bagnarese

E' Francesco Api l’allenatore che guiderà la Bagnarese nellla prossima stagione. Con più di dieci anni di esperienza in panchina mister Api, classe ’81, arriva dalla Bovese, dove è riuscito ad ottenere un buon quinto posto prendendo la squadra a partire dalla quarta giornata di campionato. Diverse esperienze da calciatore in squadre del reggino, da allenatore ha all’attivo campionati vinti con il San Giorgio, Ravagnese e Deliese, e scommesse vinte (San Roberto). Tra l'altro Api doveva arrivare a Bagnara già da qualche anno, ma alcune vicende hanno poi impedito al mister di guidare i biancoazzurri. Grande conoscitore della prima categoria, viene considerato uno dei tecnici più bravi e vincenti in circolazione. Giovedì 15 giugno alle ore 18.00 conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, che sarà trasmessa in diretta su CostaViolaNews.it.

red-sport