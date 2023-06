Calcio, la Bagnarese ringrazia il Mister. Ufficiale la separazione con Rolando Megna

Mister Rolando Megna lascia la Bagnarese La Società A.C.D. Bagnarese, a seguito della conclusione della stagione sportiva 2022/2023, comunica che Mister Rolando Megna non ricopre più l'incarico di allenatore della prima squadra.

Il Club ringrazia di vero cuore mister Megna per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti evidenziando nella nota stampa diffusa nel pomeriggio di oggi che <<si è ritenuto di comune accordo di non proseguire il rapporto di collaborazione per la stagione che verrà, augurando al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera>>.

RedSport