BAGNARA CALABRA Calcio, la Bagnarese con Soldano punta a un campionato da protagonista

Domenico Soldano - Presidente Bagnarese C'è grande entusiasmo nell'ambiente calcistico bagnarese per l'elezione di Domenico Soldano a presidente dell'ACD Bagnarese. L'assemblea dei soci nella giornata di ieri ha scelto all'unanimità l'imprenditore bagnarese ed ha eletto anche la dirigenza e l'intero organigramma del sodalizio calcistico. La giovane dirigenza si rafforza e punta a un campionato da protagonista dopo aver fatto esperienza quest'anno, ed aver raggiunto la settima posizione in classifica.

L'ex presidente Alfredo Cardona rimane in società con il ruolo di vicepresidente ed ha espresso nel suo intervento appoggio e sostegno a tutto il gruppo dirigente, che si è confermato in toto anche per la stagione 2023/2024. La Bagnarese disputerà quest'anno il campionato di prima categoria, ma i sogni, le ambizioni ed i propositi del neo presidente Domenico Soldano sono altri. Soldano ha garantito massimo impegno chiedendo a tutti uno sforzo per riportare la Bagnarese là dove merita di stare. Chiusa questa fase arriva adesso il momento delle decisioni, a partire dalla scelta dell'allenatore, e subito dopo si punta all'allestimento di una squadra competitiva ed ambiziosa.

(RedSport)

Nel servizio che segue parlano il vicepresidente Alfredo Cardona, l'assessore allo sporto Paolo Gramuglia e il Presidente della Bagnarese Domenico Soldano.