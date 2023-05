CALCIO Bagnarese - Bovalinese 0-1

1 1 bag-bov 14052023Si chiude il campionato per la Bagnarese, comunque impossibilitata ad affrontare i playoff per la regola dei 10 punti, con la classica "sconfitta indolore". Il match inizia con Marino che ha l'occasione per realizzare il vantaggio, ma PietroPaolo rimedia a un errore dopo un retropassaggio. Su calcio d'angolo, Federico svetta su tutti, ma la palla sfila di millimetri sul fondo. È poi Racco a provare il tiro dalla destra, ma PietroPaolo respinge. Maceri, dopo il tiro di Cotroneo respinto corto da Iemma, non riesce ad impattare il pallone in modo da infilarlo tra i pali.

Occasione per Gianpaolo e Federico, ma la difesa respinge. Batti e ribatti in area amaranto con D. Tripodi prima e Spoleti poi che provano a segnare, la difesa regge. Una punizione respinta libera Aranda, ma il suo diagonale va in out. Il primo tempo termina con il risultato di partenza. Nella seconda frazione, bisogna aspettare il 70' per vedere un'occasione, dopo un primo tempo sostanzialmente divertente, ed è D. Tripodi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, a mancare il colpo dell'1-0. Bel cross teso di Barilá dalla destra, Maceri colpisce di testa ma è alto. Bagnarese che sfonda di nuovo sulla destra, Carbone crossa e Cimarosa prova una "chilena", ma il suo colpo non inquadra la porta. Al 92', Federico segna su assist di Marino, sembra che l'azione sia partita in offside, ma l'arbitro convalida. La partita termina così, con questa beffa. Appuntamento alla prossima stagione.

Bagnarese: PietroPaolo, Barilá, Spoleti, D. Tripodi, Petricci, L. Tripodi, Carbone, Foti, Cotroneo, Maceri, Cimarosa. All: R. Megna

Bovalinese: Iemma, Giampaolo, Aranda, B. Romeo, Logozzo, Nirta, Federico, M. Romeo (79' Seminara), Marino, Racco, Manglaviti. All: S. Frasca

Arbitro: Zampaglione di Reggio Calabria

Marcatori: 92’ Federico

Vincenzo Laurendi