Bagnara Basket, la rimonta è vincente

Bagnara BasketEquilibrio doveva essere ed equilibrio è stato tra due squadre per certi versi simili ed alle prese con tante sfortune. Il bravo Freno è un’assenza impattante per i bianco-blu locali, altrettanto il duttile Simone Surfaro per i costieri(in bocca al lupo a due speranze assolute del basket nostrano). Le difese sembrano avere la meglio sugli attacchi, errori di qua e di là ma i padroni di casa con un buon Rizzieri in regia, gestiscono il ritmo, Viglianisi è continuo e bayoud presente a rimbalzo. Secondo quarto e Surace si mette a lavoro coadiuvato da Mollica ed un Barbera entrato bene in partita, ma è la difesa di Davide Gioffrè sul Surace di casa a mettere sabbia negli ingranaggi Botteghelle ed il tempo finisce in parità. Si ricomincia ed il tempino da il chiaro segnale di un Botteghelle voglioso di proseguire la stagione ed un Bagnara alle corde che sembra mollare complice una sequenza di palle perse e poca lucidità.

Tutto finito? Non ditelo al Coach Russo. Si riparte con l’ultimo quarto ed il Bagnara ritrova compattezza e nonostante la stanchezza, azione dopo azione ricuce il gap fino ad iniziare il punto a punto deciso dai liberi finali per la gioia dei costieri e la cocente delusione dei padroni di casa. Natale Surace è l’Mvp. Le palle recuperate da Francesco Bagnato sono basilari.Ottimo Mollica.Bagnara affronterà la forte Gioiese nella semifinale. Botteghelle, rivelazione del torneo, può andar fiera del cammino: società seria e storica, reduce dalla vittoria del campionato e conseguente rinuncia che ha rilasciato al torneo un messaggio. Se avete giovani volenterosi, provate a lanciarli bel basket senior, non ve ne pentirete, il Bagnara ne sa già qualcosa.

Botteghelle – Bagnara basket 59-61 (16 – 12, 13 – 17, 23 – 15, 7 – 17)

Botteghelle: Schiavone, Sorbara 4, Ielo 2, Surace, Alescio 10, Mazza, Viglianisi 13, Bayoud (k) 8, Pucinotti 4, Zirilli, Rizzieri 9, Gualino 9. All. Tripodi G., Viglianisi A. Bagnara basket: Larizza 10, Bagnato 9, Gioffrè, Velardo, Messina, Consolo, Surace 15, Chindamo 6, Lopresti, Caratozzolo G., Barbera 4, Mollica 17. All. Russo A., Ass. Pirrotta R., Acc. Messina A.

Fonte https://www.reggioacanestro.com/