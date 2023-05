CALCIO A 5 CAMPIONATO PGS Raimond - Xenium 2-6, bagnaresi fuori

1 1 b. Rai-xen 08042023 Dopo la vittoria dell'andata, finita 5-4, espugnando Villa San Giovanni, i ragazzi di mister Martina Cacciola vengono sconfitti. La partita inizia male per i padroni di casa, con Corbini che dopo una bella azione deposita in rete. Il primo tiro nello specchio è di Guglielmo, che però trova la respinta di piede di Manyk.

Al 12' Marcianò raddoppia con un bel tiro da fuori. Diventa notte fonda al 18', quando Calì termina un contropiede con la terza segnatura villese. Dopo un'azione insistita, è capitan Triulcio a tentare di guidare la riscossa, col primo gol bagnarese di serata. Al 25', Corbini si libera al tiro ed sfiora il palo. La prima frazione si chiude con la squadra di mister Carrozza a due lunghezze. Nel secondo tempo, subito occasione per Guglielmo, Manyk respinge. È poi Tripodi a impegnare il portiere villese, ma è centrale, e sul contropiede Corbini fa doppietta. Chirico ha la possibilità di chiudere il match, ma il suo colpo di punta sfila a lato del palo. È il colpo di punta di Zagari, invece, ad andare a segno, poi Triulcio sbaglia di poco il 3-4. C'è un grandissimo salvataggio di Ramondino su Corbini, che tiene a galla i ragazzi di mister Martina Cacciola. Chirico e Corbini confezionano un'azione pericolosissima, ma la sfera va in out. Doppio salvataggio di Ramondino su Marcianò e Corigliano, bagnaresi ancora vivi. Ma Chirico, su un disimpegno errato, dà quella che sembra la mazzata finale. Ci pensa Marcianò ad affossare definitivamente le speranze biancazzurre. Finisce 2-6, bagnaresi eliminati.

Fc Raimond: Ramondino, Triulcio, Zagari, Guglielmo, Cotroneo, Caruso, Andiloro, Gioffrè, Demaio, Dominici, Bagnato, Tripodi. All: M. Cacciola

Asd Xenium: Manyk, Chirico, Carrozza, Marcianò, Benedetto, Corbini, Corigliano, Calì. All: V. Carrozza

Arbitro: Scarpace di Gioia Tauro

Marcatori: 3' e 36' Corbini, 12' e 58' Marcianò, 18' Calì, 19' Triulcio, 41' Zagari, 56' Chirico.

Vincenzo Laurendi