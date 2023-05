CALCIO Bagnarese - Gebbione, “manita” biancazzurra

1 1 bag-gbn30042023Nonostante gli obiettivi per entrambe le compagini fossero tutti preclusi, è stata partita vera, molto dura e ricca di occasioni, che ha anche visto l'esordio da titolare del giovanissimo Emanuele Foti. Biancazzurri che iniziano con un bel tiro al volo di Libro su cross di Cotroneo, ma il diagonale è troppo largo. Colpo di testa di Maceri da corner, gran parata di Barbieri. Cotroneo, favorito da un errore difensivo, prova il pallonetto: alto di poco. Maceri si libera dopo un contropiede ma colpisce il montante. Occasione anche per gli ospiti con Praticò, palla larghissima che non impensierisce El Makni. Di nuovo Praticò si ritrova solo, ma il portiere bagnarese lo ipnotizza facilmente, si resta sul risultato di partenza.

Calcio di punizione per il Gebbione dalla trequarti, Marino svetta su tutti ma colpisce il montante, contropiede biancazzurro con Cotroneo che alza troppo il tiro. Al minuto 38, il match si sblocca: Maceri insiste su Barbieri che cerca di rinviare, palla che colpisce l'attaccante bagnarese che recupera palla, dallo spicchio sinistro dell'area tira e centra l'angolino. Anziché accontentarsi, la squadra di casa insiste: azione di Libro che dà la palla a rimorchio a L. Tripodi, il numero 6 bagnarese colpisce la traversa. Il primo tempo, quindi, si chiude col vantaggio dei padroni di casa. Nel secondo tempo, azione di contropiede Maceri-Libro-Cotroneo, col numero 7 bagnarese che prova l'esterno, ma la palla finisce fuori di poco. Punizione di Assumma dalla distanza, centrale e facile per El Makni. Ennesimo contropiede biancazzurro con Maceri che imbecca Cotroneo in velocità con un'ottima scelta di tempo, scarta Barbieri e realizza il raddoppio. Al 72', il numero 7 biancazzurro concede il bis: 3-0, che per giunta sta strettissimo. Al 74' c'è anche un rigore di cui si incarica Libro, ma tira fuori. Occasione per il subentrato Petricci dalla destra, ma Barbieri para in due tempi. La Bagnarese subisce l'1-3 su rigore (viziato da un precedente fallo di mano ed estremamente dubbio) di Assumma, che spiazza il neoentrato PietroPaolo. Poi, Zoccali prende un pallone passato in orizzontale e se ne va solo in porta, realizzando il 4-1. Pochi secondi dopo, anche Libro si unisce alla festa. Una splendida cinquina, giusto premio per i bagnaresi.

Bagnarese: El Makni (79' PietroPaolo), Barilá (71' Zoccali), Spoleti, D. Tripodi, Caruso (71' Salerno), L. Tripodi, Cotroneo, Carbone (92' De Maio), Maceri, Libro, Foti (64' Petricci). All: R. Megna

Gebbione: Barbieri, Altunkeser, Callea, Giardiniere, Praticò, Assumma, Pulitanò, Arconte, Florio, Marino, Grillo.

Arbitro: Belcastro di Locri

Marcatori: 38' Maceri, 63' e 72' Cotroneo, 87' Assumma rig., 92' Zoccali, 93' Libro.

Vincenzo Laurendi