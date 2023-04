CAMPIONATO AMATORI ASC Il Real Bagnara festeggia il primo campionato vinto

1 1 b.real-reggio 23042023È stata una grande festa quella del Real Bagnara, che ha alzato al cielo la coppa vinta con pieno merito, dopo un campionato pressoché dominato dai ragazzi di mister De Leo, consegnata dal consigliere Paolo Gramuglia, dopo il discorso del presidente Antonio Eraclini. La musica del dj Vincenzo Minutolo, secondo portiere del Real, i fuochi d'artificio, e soprattutto, tanti bambini che hanno invaso il "Comunale", regalando innocenza, gioia e allegria. Il match, ormai valevole solo per gli appassionati di statistica, è terminato 3-2 per il Real Reggio.

Nel primo tempo, molto equilibrato, va avanti la squadra ospite con Cassalia che, con un bel tiro al volo, fulmina Savastano, eccezionalmente tra i pali. Inizia un vero e proprio assedio, con occasioni per Cannatella, Surace, Panzera e Lopez, poco fortunati. Il primo tempo si chiude con il vantaggio reggino. Nel secondo tempo, Surace entra in porta, tanti altri cambi. Dopo qualche azione insistita, arriva il pareggio di Velardo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Traversa pazzesca colta da Savastano, si rimane in situazione di parità nonostante Bagnato e Cannatella stiano praticamente disegnando calcio. Anche Dominici, imbeccato in area, colpisce troppo sotto e la sfera si alza sopra lo specchio. Subito dopo, D'Amico castiga Surace con un pallonetto, portando i reggini sull'1-2. Arriva anche il terzo gol, sempre a opera di D'amico. D. Savoia si incunea in area, palla per Costa che calcia debolmente. Lo stesso Costa, dalla fascia sinistra, crossa per Savastano, che si avventa sulla palla e accorcia le distanze. Cassalia prova il pallonetto, ma la palla finisce sul fondo. Bellissima palla di P. Savoia per Demaio, ma sulla linea di porta gli viene negata la gioia. Termina 2-3, ma non riesce ad attutire il giubilo per aver conquistato il campionato.

Vincenzo Laurendi

Click to enlarge image 1 1 b.real-reggio 23042023.JPG

Click to enlarge image DSC_0001 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0002 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0003 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0004 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0005 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0006 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0007 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0008 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0009 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0010 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0011 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0012 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0013 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0014 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0015 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0016 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0017 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0018 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0019 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0020 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0021 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0022 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0023 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0024 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0025 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0026 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0027 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0028 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0029 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0030 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0031 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0032 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0033 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0034 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0035 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0036 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0037 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0038 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0039 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0040 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0041 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0042 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0043 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0044 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0046 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0047 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0048 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0049 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0050 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0051 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0052 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0053 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0054 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0055 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0056 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0057 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0058 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0059 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0060 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0061 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0062 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0063 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0064 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0065 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0066 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0067 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0068 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0069 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0070 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0071 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0072 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0073 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0074 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0075 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0076 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0077 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0078 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0079 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0080 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0081 Copia Copia.JPG