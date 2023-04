CALCIO A 5 SERIE D Sporting Bagnara - Soccer Lab Academy 2-2

1 1 bspo-socl22042023 Si chiude con un pari il primo anno di Serie D dei ragazzi di mister Raimondo Cacciola. Poco conta, la classifica è già decisa e non aveva nulla da dare al quintetto bagnarese, che ha comunque incamerato tanta esperienza. Gli ospiti vanno in vantaggio al terzo giro di orologio con Minniti, abile anche sfruttare un'imprecisione difensiva.

Pochi minuti dopo, Cogliandro si libera al tiro, Ramondino para. Occasione per Dominici che cerca di raccogliere la respinta di Serrao sul tiro di Triulcio, ma è troppo avanti e non si coordina a dovere. Marcianò ci prova da posizione impossibile, Ramondino respinge. Dominici tenta la conclusione, debole. Bellissima azione di Cogliandro che dribbla due avversari ma coglie il palo. E quasi come una punizione, arriva il pari: angolo battuto da Lopresto verso Guglielmo, che la mette sotto l'incrocio. Bel tiro di Caruso dopo un fallo laterale, il suo radente va di poco a lato del palo. Prima frazione che si conclude in parità. Nel secondo tempo, si comincia con una punizione di Minniti respinta di piede da Ramondino. Cogliandro ci prova dalla sinistra, l'estremo difensore bagnarese si salva coadiuvato dalla traversa. Doppia parata di Ramondino su Germoleo, poi il portiere si rifugia in angolo. È Cogliandro a riportare i suoi in vantaggio, dopo una sciocchezza difensiva. Gioia che dura pochissimo, dato che Dominici, in contropiede, fulmina Serrao con un colpo di punta. Guglielmo, da fuori, costringe il portiere pellarese a distendersi per evitare la nuova segnatura, poi Marcianò colpisce il montante. S. Cotroneo lascia partire una fucilata, ma è fuori di poco. Triplice fischio del signor Idone di Reggio Calabria, le due compagini si dividono la posta. Ora, a meno di ripescaggi, vedremo lo Sporting Bagnara la prossima stagione.

Sporting Bagnara: Ramondino, Triulcio, Zagari, Lopresto, Guglielmo, S. Cotroneo, L. Cotroneo, Caruso, Andiloro, Demaio, Dominici. All: R. Cacciola

Soccer Lab Academy: Serrao, Tripodi, Caccamo, Dascola, Siclari, Cosma, Marino, Germoleo, Marcianò, Minniti, Cogliandro, Cuzzocrea. All: C. Inuso

Arbitro: Idone di Reggio Calabria

Marcatori: 3' Minniti, 23' Guglielmo, 41' Cogliandro, 44' Dominici.

Vincenzo Laurendi