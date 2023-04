BAGNARA CALABRA Giro ciclistico della Città Metropolitana: la soddisfazione dell'assessore allo sport Paolo Gramuglia

Ciclisti a BagnaraGrande entusiasmo e curiosità per le Vie di Bagnara Calabra per il Giro della Città Metropolitana che domani, Domenica 16 Aprile, passerà dalla nostra Cittadina. Per il momento ci godiamo la presenza nelle nostre strutture ricettive delle Squadre pro U.S.A., della squadra Emiliana, Pugliese e della Nazionale Italiana con la presenza del campionissimo Elia Viviani (medaglia d’oro alle Olimpiadi, più volte campione del Mondo su pista e d’Europa su pista e strada).

Come Assessore allo Sport non posso che esprimere, insieme al mio Sindaco Adone Pistolesi e a tutta l’Amministrazione Comunale, soddisfazione per questa Manifestazione che porta Bagnara e tutta la provincia Reggina alla ribalta degli avvenimenti sportivi nazionali. Un ringraziamento per la proficua collaborazione va alla Città Metropolitana nella persona del delegato metropolitano allo Sport, il Consigliere Metropolitano Giovanni Latella, che ha consentito che tutto ciò si potesse realizzare.

Nota stampa assessore allo sport Paolo Gramuglia