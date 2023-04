PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D L'Olimpia sconfitta da Filadelfia

1 1 boli-filad 14042023 Il campionato di serie D dell'Olimpia termina con una sconfitta, anche se non è questo il dato più importante, valevole più che altro per la statistica: nonostante un'annata difficile e abbastanza pesante, le ragazze del duo Corigliano/Versace permane in serie D, dando modo a molte ragazzine di crescere, oltre alla consapevolezza di avere un "serbatoio" proveniente dalle piccole atlete, allenate da mister Nuccio Vitetta, militanti in Prima Divisione.

Partita comunque giocata bene, sempre vicine alle avversarie nonostante una formazione "sperimentale". Primo set che inizia con l'1-3 delle ospiti firmato da Callea. Le biancazzurre pareggiano andando sul 5 pari dopo il punto di Sgromo, grazie a due attacchi di Gioffrè e uno di Bagnato. Dopo il punto di A. Pellegrino, le bagnaresi vanno in vantaggio grazie alla battuta vincente di Libro. Le vibonesi si riportano sull'11 pari grazie a due attacchi di Destito. Il sestetto allenato da mister Caruso si porta sul 16-24 grazie a due punti di Sgromo, muro e punto di Callea, punti di A. Pellegrino, Destito e Fanello. Per le bagnaresi ace di Bagnato e punto di De Leo. Due errori delle ragazze in maglia nera concedono all'Olimpia di avvicinarsi, ma Destito chiude il primo set. Secondo parziale che parte dallo 0-3 ospite, poi ci sono i punti di Callea e De Leo. Punti di A. Pellegrino, Callea e Fanello, ma due punti di Bagnato e uno di Libro fanno arrivare all'11 pari. Destito colpisce 4 volte dalla linea di battuta, ace di Calabrò, 18 pari. Ace di Sgromo, 20-24. Giannotta colpisce sottorete, ma un errore in difesa pone l'Olimpia sotto di 2-0 nel computo dei set. Nel terzo set, le padrone di casa si portano sul 2-0, inserendo tante giovani. 4 aces e un punto per Ceravolo, tre di Callea, le vibonesi vanno sul 7-16. Punto di M. Pellegrino, tre aces di Caruso, 10-24. La chiude Caruso, dalla linea di battuta. E ora, al prossimo anno.

Olimpia Bagnara - Lica Filadelfia Volley 0-3 (18-25, 21-25, 10-25)

Olimpia Bagnara: Libro, Fiorillo, Careri, De Leo, Calabrò, Bagnato, D'Aspromonte, Giannotta, Minutolo, Gioffrè, Germanò, Macrì. All: D. Corigliano/A. Versace

Lica Filadelfia Volley: Callea, Caruso, Ceravolo, Dastoli, Destito, Fanello, A. Pellegrino, M. Pellegrino, Scrivo, Serratore, Sgromo, Villelli. All: N. Caruso

Arbitro: Corda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi