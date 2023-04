CAMPIONATO AMATORI ASC Real Bagnara, che gioia al 90°: campionato vinto

1 1 brea win 05Serviva una vittoria contro l’A.C.Picchia per conquistare il campionato, e vittoria è stata: è servito un guizzo di Vincenzo Lopez in zona Cesarini dopo una partita durissima, forse più per la tensione di vincere che per l’effettiva difficoltà del match, ma il Real Bagnara c’è riuscito, portando per la prima volta un Campionato Amatori a Bagnara. La premiazione avverrà domenica 23 aprile, alle ore 15:00, al “Comunale” di Bagnara Calabra, alla presenza di famiglie e bambini per una grande festa.

Vincenzo Laurendi