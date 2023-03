PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D L'Olimpia perde con la Fides

1 1 bagnara olimpia 2310 Sconfitta per le ragazze di Corigliano/Versace contro la Fides di Campo Calabro, terza forza del campionato. Partita subito in salita: tre aces di Musarella, punto di Licandro, siamo già sullo 0-6. Le biancazzurre risalgono fino al 10-11: a punti Bellantone e Cimarosa per le ospiti, ace di Gioffrè e Libro, muro di Calabrò, punti di De Marco e Gioffrè, due punti per Furci.

Le campesi colpiscono con muro e punto di Bellantone, ace di Bazzano e Musarella, punto di Cimarosa, per le bagnaresi solo Furci: 13-24. Dopo l'errore in battuta delle ospiti c'è quello delle biancazzurre, primo set alle ragazze di Portella. Il secondo set parte dallo 0-4 firmato dal muro di Licandro e il punto di E. Cotroneo. Doppio ace di Montalto, punto di Furci dall'altro lato muro e punto di Bellantone, due punti di Cimarosa per il 6-13, oltre ad alcune decisioni discutibili dell'arbitro, in cui si palesa tutto il suo dilettantismo. Ace di Furci e punto di Montalto per le padrone di casa, ace e punto di Bellantone, ace di Cimarosa e punto di E. Cotroneo, siamo sull'11-24. Il terzo set parte con la Fides che usufruisce di un'altra decisione scriteriata. Reazione biancazzurra con Furci, 3-1. A segno Furci, Montalto, Gioffrè e Calabrò, per le campesi Bellantone e Cimarosa, 9-11. Due muri e un ace di Licandro, ace di Musarella, punto di Cimarosa e due di Bellantone, per le bagnaresi due volte Bagnato, 17-24. Un errore sottorete condanna il sestetto di Corigliano/Versace.

Olimpia Bagnara - Fides Campo Calabro 0-3 (14-25, 11-25, 17-25)

Olimpia Bagnara: Furci, Scibilia, Sartiano, Libro, Lopresti, Montalto, Bagnato, Calabrò, Velardi, Gioffrè, Careri, De Marco, Germanò. All: D. Corigliano /A. Versace Fides Campo Calabro: Barresi, Bazzano, Bellantone, Cimarosa, Corselli, A. Cotroneo, E. Cotroneo, L. Cotroneo, Licandro, Mesiti, Musarella, Pavone, Santagati, Spurio. All: E. Portella Arbitro: sapone di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi